США зможуть домовитися з Туреччиною про безпеку курдів, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Помпео оптимістично налаштований на результати переговорів з турецькою стороною

Держсекретар США Майк Помпео заявив про свою впевненість у тому, що Сполучені Штати зможуть домовитися з Туреччиною про захист безпеки союзників армії США в Сирії - курдської самооборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Після телефонних переговорів з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу Помпео зазначив, що робота по досягненню компромісу в "курдському питанні" все ще ведеться. Однак США сподіваються, що зможуть знайти пропозиції, які дозволять туркам захистити свою країну від терористів і залишити в спокої сирійських курдів.

"Ми розмовляли, багато деталей все ще потребують опрацювання, але я оптимістично налаштований і вважаю, що нам вдасться досягти хороших результатів", - заявив Помпео.

Помпео не розповів ніяких подробиць, але заявив, що спецпредставник США по Сирії і коаліції проти "Ісламської держави" Джим Джеффрі минулого тижня відвідав північні райони Сирії для розробки пропозицій щодо гарантій безпеки курдів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Туреччина і США провели переговори щодо Сирії. Один з членів американської делегації Гаррет Маркіс заявив журналістам, що недавнє рішення американського президента Дональда Трампа вивести близько 2 тис. військовослужбовців з північно-східній частині Сирії було головною темою розмови делегацій під керівництвом прес-секретаря турецького президента Ібрагіма Калина і радника з національної безпеки президента США Джона Болтона.