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США следят за военной активностью России возле границы с Украиной

Новина українською →
Вена, Пятница 05 ноября 2021 08:13
США следят за военной активностью России возле границы с Украиной Фото: США осведомлены о сообщениях о необычной военной активности России у границы с Украиной (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

США осведомлены о сообщениях о необычной военной активности России у границы с Украиной. Американцы внимательно наблюдают за развитием ситуации в регионе.

Об этом заявила и.о. заместителя руководителя миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укринформ".

По словам Розенсток-Силлер, любые эскалационные или агрессивные действия будут вызывать большое обеспокоенность у Соединенных Штатов.

"Нам известны публичные сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины. Я не могу говорить о российских намерениях, но мы, как всегда, внимательно наблюдаем за регионом", - заявила она.

Продолжающаяся уже восьмой год российская агрессия в Украине унесла уже более 13 тысяч жизней, десятки тысяч человек получили ранения, еще около 1,6 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, сообщила и.о. заместителя руководителя миссии США при ОБСЕ.

"Мы призываем Россию прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои Минские обязательства и вывести свои силы с суверенной территории Украины", - заявила она.

Стягивает ли Россия войска к границам Украины

Государственная пограничная служба Украины отслеживает ситуацию возле границ страны. Непосредственно вблизи украинских границ войск оккупантов нет, ранее сообщили РБК-Украина в ГПСУ.

Позиция Минобороны

После публикации Washington Post о наращивании российских войск у границ Украины - Министерство обороны опровергло эту информацию.

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