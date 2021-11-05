США стежать за військовою активністю Росії біля кордону з Україною

США обізнані про повідомлення про незвичайну військову активність Росії біля кордону з Україною. Американці уважно спостерігають за розвитком ситуації в регіоні.

Про це заявила в.о. заступника керівника місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Укрінформ ".

За словами Розенсток-Сіллер, будь-які ескалаційні або агресивні дії будуть викликати велике занепокоєння у Сполучених Штатів.

"Нам відомі публічні повідомлення про незвичайну військову активність Росії поблизу України. Я не можу говорити про російські наміри, але ми, як завжди, уважно спостерігаємо за регіоном", - заявила вона.

Триваюча вже восьмий рік російська агресія в Україні забрала вже понад 13 тисяч життів, десятки тисяч людей отримали поранення, ще близько 1,6 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами, повідомила в.о. заступника керівника місії США при ОБСЄ.

"Ми закликаємо Росію припинити агресію, дотримуватися режиму припинення вогню, виконувати свої Мінські зобов'язання і вивести свої сили з суверенної території України", - заявила вона.

Чи стягує Росія війська до кордонів України

Державна прикордонна служба України відстежує ситуацію біля кордонів країни. Безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів немає, раніше повідомили РБК-Україна в ДПСУ.

Позиція Міноборони

Після публікації Washington Post про нарощування російських військ біля кордонів України - Міністерство оборони спростувало цю інформацію.