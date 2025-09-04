США скоротять безпекову допомогу європейським країнам, які межують з Росією, - FT

За даними джерел видання, адміністрація президента США Дональда Трампа планує згорнути фінансування за так званим розділом 333, який дозволяє Пентагону надавати навчання і військову підтримку союзним США державам.

Кошти затверджуються Конгресом, і фінансування наразі виділене до кінця вересня 2026 року, але після цього у Трампа планують більше його не запитувати.

За словами співрозмовників FT в Сенаті, це рішення може призвести до скорочення "сотень мільйонів доларів", які США скеровують країнам, що межують з Росією.

Про рішення скоротити фінансування представники Пентагону повідомили на закритій зустрічі у Вашингтоні послам низки європейських країн.

За словами двох дипломатів, які були проінформовані про обговорення, європейські уряди були здивовані цією заявою і намагаються отримати додаткову інформацію від Вашингтона.

За словами одного з дипломатів, у Європі також намагаються оцінити потенційні наслідки рішення США і те, чи зможуть там компенсувати американські кошти для зміцнення європейської безпеки.

Чиновник Білого дому своєю чергою заявив виданню, що цей крок відповідає зусиллям Трампа з "перегляду та перерозподілу" зовнішньої допомоги США.

"Ця дія була скоординована з європейськими країнами відповідно до давнього наголосу президента на тому, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність за свою оборону", - пояснив він.