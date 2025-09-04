RU

США сократят помощь по безопасности европейским странам, граничащим с Россией, - FT

Фото: США сократят помощь по безопасности европейским странам, граничащим с Россией (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки планируют поэтапно свернуть программы по безопасности помощи европейским странам, граничащим с Россией, чтобы переложить бремя этих расходов на Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным источников издания, администрация президента США Дональда Трампа планирует свернуть финансирование по так называемому разделу 333, который позволяет Пентагону предоставлять обучение и военную поддержку союзным США государствам.

Средства утверждаются Конгрессом, и финансирование пока выделено до конца сентября 2026 года, но после этого у Трампа планируют больше его не запрашивать.

По словам собеседников FT в Сенате, это решение может привести к сокращению "сотен миллионов долларов", которые США направляют странам, граничащим с Россией.

О решении сократить финансирование представители Пентагона сообщили на закрытой встрече в Вашингтоне послам ряда европейских стран.

По словам двух дипломатов, которые были проинформированы об обсуждении, европейские правительства были удивлены этим заявлением и пытаются получить дополнительную информацию от Вашингтона.

По словам одного из дипломатов, в Европе также пытаются оценить потенциальные последствия решения США и то, смогут ли там компенсировать американские средства для укрепления европейской безопасности.

Чиновник Белого дома в свою очередь заявил изданию, что этот шаг соответствует усилиям Трампа по "пересмотру и перераспределению" внешней помощи США.

"Это действие было скоординировано с европейскими странами в соответствии с давним акцентом президента на том, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за свою оборону", - пояснил он.

 

Напомним, ранее СМИ сообщали, что европейские союзники НАТО начали негласную подготовку к потенциальному сокращению американских войск на континенте. Они считают, что президент США планирует перебросить часть войск в Азию и на Ближний Восток.

Дискуссии ведутся вокруг трех ключевых вопросов: сколько военных покинут Европу, насколько стремительным будет это сокращение и смогут ли европейские страны компенсировать отсутствие мощных американских возможностей - прежде всего авиации, спутниковой разведки и логистики.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки