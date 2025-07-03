Європа почала негласно готуватись до скорочення військ США, - ЗМІ

Європейські союзники НАТО почали негласну підготовку до потенційного скорочення американських військ на континенті. Вони вважають, що президент США планує перекинути частину військ до Азії та на Близький Схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Як зазначають у статті, попри те, що Вашингтон офіційно не оголошував про конкретні плани, в європейських дипломатичних колах переконані - президент Дональд Трамп, ймовірно, ініціює скорочення кількості розміщених у Європі американських військ, чисельність яких наразі сягає близько 80 тисяч. Частину з них, як очікується, буде перекинуто до Індо-Тихоокеанського регіону або Близького Сходу.

Дискусії точаться довкола трьох ключових питань: скільки військових залишать Європу, наскільки стрімким буде це скорочення і чи зможуть європейські країни компенсувати відсутність потужних американських спроможностей - передусім авіації, супутникової розвідки та логістики.

"Питання не в тому, чи відбудеться скорочення американських військ, а в тому, наскільки впорядковано це можна зробити, не ставлячи під загрозу існуючі оборонні плани Альянсу", - сказав один з дипломатів НАТО.

Минулого року НАТО оновило свої оборонні стратегії, що описують дії Альянсу у разі можливої загрози. Водночас ці плани суттєво залежать від військової потужності США - передусім від американської зброї, авіації та присутності десятків тисяч солдатів для ефективної відповіді на агресію.

Східні країни-члени НАТО особливо занепокоєні можливим раптовим скороченням американської військової присутності в Європі. Частина з них у неофіційних комунікаціях закликає Альянс прискорити обговорення оновлення оборонних планів, аби вчасно підготуватися до суттєвого зменшення ролі США у регіоні.

Очікується, що такий крок Вашингтона матиме значний вплив на ключові американські військові бази в Німеччині та Італії, які є основними логістичними центрами.

Європейські військові чиновники визнають: хоч армії країн регіону поступово нарощують свої спроможності, їм ще далеко до повноцінної заміни військового потенціалу США - особливо в таких галузях, як авіація, складна логістика та супутникові технології.

Перед самітом НАТО в Гаазі посол США при Альянсі Метью Вітакер заявив, що Пентагон планує завершити оцінку присутності американських військ у Європі до кінця літа або на початку осені.

За його словами, будь-які зміни будуть погоджені з партнерами по НАТО, аби уникнути розривів у системі колективної безпеки, а виведені підрозділи США, за потреби, можуть бути заміщені силами інших союзників.

Попри ці заяви, декілька європейських дипломатів підтверджують, що союзники досі не отримали конкретної інформації від Вашингтона щодо майбутньої військової стратегії.

Це викликає занепокоєння серед європейських оборонних планувальників, які остерігаються, що рішення можуть ухвалюватися поспіхом і без належної координації.

Сумнівів не зняли й запевнення представників адміністрації Трампа, зокрема держсекретаря Марко Рубіо, який на початку року пообіцяв, що "жодних несподіванок не буде".