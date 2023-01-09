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США не скорочуватимуть оборонний бюджет для України у 2023 році, - Білий дім

Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Адміністрація президента США Джо Байдена не очікує у 2023 році будь-якого скорочення коштів, закладених у бюджеті на допомогу Україні, у тому числі військовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що минулого року у рамках об'єднаного законопроекту американська адміністрація запросила у законодавців 37 мільярдів доларів до кінця фінансового року, Конгрес фактично збільшив цю суму до 45 мільярдів.

"Це кошти, які були асигновані. Це кошти, які ми починаємо виділяти. І я не передбачаю, щоб ці гроші у нас забрали", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи можуть республіканці у Конгресі обмежити надання допомоги Україні.

Він підкреслив, що адміністрація США "точно має ресурси для підтримки України протягом усього або майже всього 2023 року як шляхом надання допомоги у сфері безпеки, якої вона потребує, так і шляхом надання економічної, гуманітарної допомоги та сприяння у сфері енергетики".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Республіканці у Палаті представників Конгресу США обговорюють угоду, яка дозволить Кевіну Маккарті обратися на посаду спікера. Угода передбачає скорочення оборонного бюджету на 2023 рік, до якого також входить і військова допомога Україні.

Також раніше ми писали, що у понеділок, 9 січня, Палата представників США проголосує за урізання повноважень нового спікера Кевіна Маккарті. Очікується, що за новими правилами він працюватиме протягом двох років.

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