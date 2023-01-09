США не будут сокращать оборонный бюджет для Украины в 2023 году, - Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена не ожидает в 2023 году какого-либо сокращения средств, заложенных в бюджете на помощь Украине, в том числе военной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в прошлом году в рамках объединенного законопроекта американская администрация запросила у законодателей 37 миллиардов долларов к концу финансового года, Конгресс фактически увеличил эту сумму до 45 миллиардов.
"Это средства, которые были ассигнованы. Это средства, которые мы начинаем выделять. И я не предполагаю, чтобы эти деньги у нас забрали", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли республиканцы в Конгрессе ограничить предоставление помощи Украине.
Он подчеркнул, что администрация США "точно имеет ресурсы для поддержки Украины на протяжении всего или почти всего 2023 года как путем предоставления помощи в сфере безопасности, в которой она нуждается, так и путем предоставления экономической, гуманитарной помощи и содействия в сфере энергетики".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Республиканцы в Палате представителей Конгресса США обсуждают соглашение, которое позволит Кевину Маккарте связаться с спикером. Соглашение предусматривает сокращение оборонного бюджета на 2023 год, в который также входит и военная помощь Украине.
Также ранее мы писали, что в понедельник, 9 января, Палата представителей США проголосует за урезание полномочий нового спикера Кевина Маккарти. Ожидается, что по новым правилам он будет работать в течение двух лет.
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