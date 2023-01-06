Республіканці можуть урізати оборонний бюджет США в обмін на призначення спікера, - ЗМІ

Республіканці у Палаті представників Конгресу США обговорюють угоду, яка дозволить Кевіну Маккарті обратися на посаду спікера. Угода передбачає скорочення оборонного бюджету на 2023 рік фіскальний рік на 75 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами трьох осіб, знайомих із ходом обговорення, частиною обговореної угоди буде обмеження витрат на 2024 фінансовий рік по всьому уряду на рівні 2022 року. Витрати на національну оборону, з яких в основному фінансується Пентагон, склали близько 782 млрд доларів у 2022 фінансовому році і збільшилися на 75 млрд доларів до 857 млрд доларів у 2023 фінансовому році.

Ідея Маккарті про скорочення бюджету не сподобається більшості республіканців в оборонних комітетах зі збройних сил, які роками наполягали на значному збільшенні видатків на національну безпеку.

Джерело, знайоме з цим питанням, заявило, що це питання порушувалося під час телефонної розмови Маккарті з республіканцями в п'ятницю, і що "яструби" оборони були стурбовані цим.

Збільшення витрат на 2023 рік підкреслило двопартійне занепокоєння інфляцією, що зростає, стратегічним суперництвом з Китаєм і повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Це також був єдиний спосіб отримати підтримку республіканців для щорічного законопроєкту про дозвіл на оборону та зведеного законопроєкту про витрати, що містить також бюджет Пентагону.

Зазначимо, що до оборонного бюджету США також входить і військова допомога Україні.

Нагадаємо, вперше за 164 роки конгресмени не можуть обрати спікера Палати представників.

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