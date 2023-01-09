Палата представників США має намір урізати повноваження нового спікера

У понеділок, 9 січня, Палата представників США проголосує за урізання повноважень нового спікера Кевіна Маккарті. Очікується, що за новими правилами він працюватиме протягом двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Законодавство включає кілька змін, які обмежать владу Маккарті. Зокрема, дозвіл одному законодавцю вимагати його відставки у будь-який час та зміни, спрямовані на різке обмеження витрат, поступки, на які погодився Маккарті, щоб заручитися підтримкою правих прихильників жорсткої лінії у боротьбі за лідерство.

Республіканці мають вузьку більшість у Палаті представників 222-212 голосів, отримавши менше місць, ніж очікувалося, на листопадових проміжних виборах. Це посилило владу прихильників жорсткої лінії і порушило питання про те, як функціонуватиме розділений Конгрес, в якому демократи президента Джо Байдена все ще контролюють Сенат.

Наступного року перед законодавцями стоять найважливіші завдання, включаючи вирішення питання про ліміт боргу федерального уряду у розмірі 31,4 трильйона доларів. Нездатність зробити це, або навіть тривале протистояння може потрясти світову економіку.

Нагадаємо, 7 січня Палата представників США обрала нового спікера Кевіна Маккарті з 15 спроби.

Раніше повідомлялося, що для призначення Маккарті спікером Палати представників США республіканці обговорювали угоду, яка передбачає скорочення оборонного бюджету на 2023 рік фіскальний на 75 млрд доларів.

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