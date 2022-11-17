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США скептично поставилися до даних про розробку Іраном гіперзвукової ракети, – Пентагон

Фото: США не вірять у інформацію про розробку Іраном гіперзвукової ракети (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати скептично ставляться до повідомлень про те, що Іран розробив гіперзвукову ракету та готується до її випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого тижня іранське інформаційне агентство Tasnim процитувало слова командувача повітряно-космічними силами Революційної гвардії, який заявив, що Іран створив гіперзвукову балістичну ракету.

"Ми бачили підтверджені повідомлення, які надходять з Ірану, але ми, як і раніше, скептично ставимося до цих повідомлень", - заявила прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх.

Як повідомлялося, 5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян вперше визнав допомогу Тегерану Росії безпілотниками. Проте нібито передача БПЛА проходила ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Виявилося, що Іран продовжує постачати своє озброєння до Росії, яке застосовують для ударів по цивільним об'єктам України. Транспортування здійснюється за допомогою літаків та кораблів.

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