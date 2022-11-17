США скептически отнеслись к данным о разработке Ираном гиперзвуковой ракеты, – Пентагон

Соединенные Штаты скептически относятся к сообщениям о том, что Иран разработал гиперзвуковую ракету и готовится к ее испытаниям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы видели подтвержденные сообщения, исходящие из Ирана, но мы по-прежнему скептически относимся к этим сообщениям", — заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Как сообщалось, 5 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян впервые признал помощь Тегерану России беспилотниками. Однако якобы передача БПЛА проходила еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Оказалось, что Иран продолжает поставлять свое вооружение в Россию, которое применяют для ударов по гражданским объектам Украины. Транспортировка осуществляется при помощи самолетов и кораблей.

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