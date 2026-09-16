США скасують санкції проти компаній Білорусі: що Лукашенко пообіцяв натомість
Мінськ погодився відпустити 25 політичних в'язнів після перемовин зі США. Натомість Вашингтон піде на суттєвий крок назустріч білоруському диктатору Олександру Лукашенку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Що отримає Мінськ натомість
16 вересня білоруська сторона погодилася звільнити 25 політичних в'язнів після перемовин з представниками США.
У відповідь на цей крок Вашингтон скасує санкції проти двох білоруських компаній - "Лакокраска" та "Беллесбумпром".
Спецпосланець президента США Джон Коул заявив, що Білорусь і США узгодили проміжну угоду. Сторони продовжать діалог щодо питань, які залишаються відкритими між країнами.
"Коли всі питання будуть вирішені та узгоджені обома сторонами, відбудеться додаткове звільнення осіб і скасування санкцій щодо білоруських компаній", - додав Коул.
За даними правозахисної організації "Вясна", ввечері 15 вересня родичі частини ув'язнених дізналися, що зможуть забрати своїх близьких із виправних колоній вранці наступного дня.
Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не планує нападати на сусідні держави.
Диктатор заявив, що подібний крок став би для Мінська рівнозначним смерті, адже перемогти сусідні "монстри" Білорусь не зможе.