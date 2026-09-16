США скасують санкції проти компаній Білорусі: що Лукашенко пообіцяв натомість

Мінськ погодився відпустити 25 політичних в'язнів після перемовин зі США. Натомість Вашингтон піде на суттєвий крок назустріч білоруському диктатору Олександру Лукашенку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Що отримає Мінськ натомість

16 вересня білоруська сторона погодилася звільнити 25 політичних в'язнів після перемовин з представниками США.

У відповідь на цей крок Вашингтон скасує санкції проти двох білоруських компаній - "Лакокраска" та "Беллесбумпром".

Спецпосланець президента США Джон Коул заявив, що Білорусь і США узгодили проміжну угоду. Сторони продовжать діалог щодо питань, які залишаються відкритими між країнами.

"Коли всі питання будуть вирішені та узгоджені обома сторонами, відбудеться додаткове звільнення осіб і скасування санкцій щодо білоруських компаній", - додав Коул.

За даними правозахисної організації "Вясна", ввечері 15 вересня родичі частини ув'язнених дізналися, що зможуть забрати своїх близьких із виправних колоній вранці наступного дня.