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США отменят санкции против компаний Беларуси: что Лукашенко пообещал вместо этого

13:14 16.09.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
США отменят санкции против компаний Беларуси: что Лукашенко пообещал вместо этого Фото: Спецпосланник Трампа Джон Коул (Getty Images)
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Минск согласился отпустить 25 политических заключенных после переговоров из США. В ответ Вашингтон пойдет на существенный шаг навстречу белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Что получит Минск взамен

16 сентября белорусская сторона согласилась освободить 25 политических заключенных после переговоров с представителями США.

В ответ на этот шаг Вашингтон отменит санкции против двух белорусских компаний - "Лакокраска" и "Беллесбумпром".

Спецпосланник президента США Джон Коул заявил, что Беларусь и США согласовали промежуточное соглашение. Стороны продолжат диалог по вопросам, остающимся открытым между странами.

"Когда все вопросы будут решены и согласованы обеими сторонами, произойдет дополнительное увольнение лиц и отмена санкций в отношении белорусских компаний", - добавил Коул.

По данным правозащитной организации "Вясна", вечером 15 сентября родственники части заключенных узнали, что смогут унести своих близких из исправительных колоний утром следующего дня.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не планирует нападать на соседние государства.

Диктатор заявил, что подобный шаг стал бы для Минска равнозначным смерти, ведь победить соседние "монстры" Беларусь не сможет.

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