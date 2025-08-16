США скасували торгівельні переговори з Індією, - ЗМІ

США скасували торгівельні переговори з Індією, заплановані на 25-29 серпня. Ймовірно, що візит торгівельних представників США буде перенесено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV .

Власні джерела повідомили виданню, що з 25 по 29 серпня був запланований візит групи представників США в Індію. Але його скасували та, скоріше за все, перенесуть на іншу дату.

Обидві сторони, Вашингтон та Нью-Делі, вже говорили з цього приводу, але новий графік переговорів поки що далекий від узгодження. Індійський уряд покладав великі надії на цей раунд переговорів, оскільки на 27 серпня заплановане введення США додаткових 25%-вих мит на індійські товари.

Також скасування візиту ставить під питання плани повністю завершити торгівельні переговори між країнами вже у вересні, або жовтні, та укласти у цей період двосторонню торгівельну угоду.

Чиновники індійського уряду запевняють, що Індія веде переговори щодо цієї угоди з США. Переговори ведуться за кількома каналами, від офіційних на рівні міністрів до дипломатичних кіл, представників галузей та неофіційних посередників.

"Офіційні особи назвали США "дуже важливим торгівельним партнером" і заявили, що статус наступного раунду переговорів, запланованого на 25 серпня в Нью-Делі, стане зрозумілим лише ближче до дати, водночас підтвердивши осінній графік", - додало видання.