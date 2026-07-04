У США скасували парад з нагоди головного свята країни через аномальну спеку

Захід мав відбутися у суботу, 4 липня, о 10:30 за місцевим часом. Однак Національна метеорологічна служба США оголосила для Вашингтона попередження про екстремальну спеку.

За прогнозами, індекс спеки у столиці міг сягнути від 110 до 115 градусів за Фаренгейтом, тобто приблизно 43-46 градусів за Цельсієм. Цей показник враховує не лише температуру повітря, а й вологість, через яку спека відчувається сильніше.

Організатори повідомили, що скасували захід після детальної оцінки погодних умов. Вони наголосили, що безпека учасників, глядачів і персоналу стала головним пріоритетом.

"Це рішення було ухвалено після ретельного та всебічного аналізу ситуації, в якому безпека учасників, глядачів та персоналу була визначена головним пріоритетом", - йдеться у заяві.

Небезпечна хвиля спеки охопила значну частину США. За даними Центру прогнозування погоди США, у п'ятницю попередження про екстремальну спеку або рекомендації щодо безпеки діяли для понад 197 мільйонів людей - від Канзасу до штату Мен.