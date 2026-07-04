В США отменили парад по случаю главного праздника страны из-за аномальной жары

Парад к 250-летию независимости США должен был собрать тысячи людей в центре Вашингтона. Но из-за опасной жары его пришлось отменить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Мероприятие должно было состояться в субботу, 4 июля, в 10:30 по местному времени. Однако Национальная метеорологическая служба США объявила для Вашингтона предупреждение об экстремальной жаре.
По прогнозам, индекс жары в столице мог достичь от 110 до 115 градусов по Фаренгейту, то есть примерно 43-46 градусов по Цельсию. Этот показатель учитывает не только температуру воздуха, но и влажность, из-за которой жара ощущается сильнее.
Организаторы сообщили, что отменили мероприятие после детальной оценки погодных условий. Они подчеркнули, что безопасность участников, зрителей и персонала стала главным приоритетом.
"Данное решение было принято после тщательного и всестороннего анализа ситуации, в котором безопасность участников, зрителей и персонала была определена главным приоритетом", - говорится в заявлении.
Опасная волна жары охватила значительную часть США. По данным Центра прогнозирования погоды США, в пятницу предупреждения об экстремальной жаре или рекомендациях по безопасности действовали для более 197 миллионов человек - от Канзаса до штата Мэн.
Ранее министр энергетики США Крис Райт высмеял реакцию Европы на жару и заявил, что холод якобы уносит больше человеческих жизней.
В то же время американские туристы и пользователи соцсетей неоднократно насмехались над французами из-за отсутствия кондиционеров во многих домах.
На это отреагировала заместитель мэра Парижа Одри Пульвар, напомнившая, что США являются одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов и, по ее словам, несут значительную ответственность за последствия глобального потепления.