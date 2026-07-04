У США скасували парад з нагоди головного свята країни через аномальну спеку
Парад до 250-річчя незалежності США мав зібрати тисячі людей у центрі Вашингтона. Але через небезпечну спеку його довелося скасувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Захід мав відбутися у суботу, 4 липня, о 10:30 за місцевим часом. Однак Національна метеорологічна служба США оголосила для Вашингтона попередження про екстремальну спеку.
За прогнозами, індекс спеки у столиці міг сягнути від 110 до 115 градусів за Фаренгейтом, тобто приблизно 43-46 градусів за Цельсієм. Цей показник враховує не лише температуру повітря, а й вологість, через яку спека відчувається сильніше.
Організатори повідомили, що скасували захід після детальної оцінки погодних умов. Вони наголосили, що безпека учасників, глядачів і персоналу стала головним пріоритетом.
"Це рішення було ухвалено після ретельного та всебічного аналізу ситуації, в якому безпека учасників, глядачів та персоналу була визначена головним пріоритетом", - йдеться у заяві.
Небезпечна хвиля спеки охопила значну частину США. За даними Центру прогнозування погоди США, у п'ятницю попередження про екстремальну спеку або рекомендації щодо безпеки діяли для понад 197 мільйонів людей - від Канзасу до штату Мен.
Раніше міністр енергетики США Кріс Райт висміяв реакцію Європи на спеку та заявив, що холод нібито забирає більше людських життів.
Водночас американські туристи та користувачі соцмереж неодноразово кепкували з французів через відсутність кондиціонерів у багатьох будинках.
На це відреагувала заступниця мера Парижа Одрі Пульвар, яка нагадала, що США є одним із найбільших джерел викидів парникових газів і, за її словами, несуть значну відповідальність за наслідки глобального потепління.