ua en ru
Сб, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У США скасували парад з нагоди головного свята країни через аномальну спеку

09:08 04.07.2026 Сб
2 хв
Поки американці глузували з Європи через спеку, вона зірвала святкування Дня незалежності у Вашингтоні
aimg Марія Науменко
У США скасували парад з нагоди головного свята країни через аномальну спеку Фото: у Вашингтоні скасували парад до Дня незалежності США через аномальну спеку (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Парад до 250-річчя незалежності США мав зібрати тисячі людей у центрі Вашингтона. Але через небезпечну спеку його довелося скасувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Захід мав відбутися у суботу, 4 липня, о 10:30 за місцевим часом. Однак Національна метеорологічна служба США оголосила для Вашингтона попередження про екстремальну спеку.

За прогнозами, індекс спеки у столиці міг сягнути від 110 до 115 градусів за Фаренгейтом, тобто приблизно 43-46 градусів за Цельсієм. Цей показник враховує не лише температуру повітря, а й вологість, через яку спека відчувається сильніше.

Організатори повідомили, що скасували захід після детальної оцінки погодних умов. Вони наголосили, що безпека учасників, глядачів і персоналу стала головним пріоритетом.

"Це рішення було ухвалено після ретельного та всебічного аналізу ситуації, в якому безпека учасників, глядачів та персоналу була визначена головним пріоритетом", - йдеться у заяві.

Небезпечна хвиля спеки охопила значну частину США. За даними Центру прогнозування погоди США, у п'ятницю попередження про екстремальну спеку або рекомендації щодо безпеки діяли для понад 197 мільйонів людей - від Канзасу до штату Мен.

Раніше міністр енергетики США Кріс Райт висміяв реакцію Європи на спеку та заявив, що холод нібито забирає більше людських життів.

Водночас американські туристи та користувачі соцмереж неодноразово кепкували з французів через відсутність кондиціонерів у багатьох будинках.

На це відреагувала заступниця мера Парижа Одрі Пульвар, яка нагадала, що США є одним із найбільших джерел викидів парникових газів і, за її словами, несуть значну відповідальність за наслідки глобального потепління.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Вашингтон День незалежності України Погода Глобальне потепління
Новини
Росія вдарила ракетою по Одеській області, є постраждалі
Росія вдарила ракетою по Одеській області, є постраждалі
Аналітика
"Відчуваєш біль – значить живий". Історія ветерана, який пройшов пекло під Кліщіївкою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Відчуваєш біль – значить живий". Історія ветерана, який пройшов пекло під Кліщіївкою