В США отменили парад по случаю главного праздника страны из-за аномальной жары

Парад к 250-летию независимости США должен был собрать тысячи людей в центре Вашингтона. Но из-за опасной жары его пришлось отменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Мероприятие должно было состояться в субботу, 4 июля, в 10:30 по местному времени. Однако Национальная метеорологическая служба США объявила для Вашингтона предупреждение об экстремальной жаре.

По прогнозам, индекс жары в столице мог достичь от 110 до 115 градусов по Фаренгейту, то есть примерно 43-46 градусов по Цельсию. Этот показатель учитывает не только температуру воздуха, но и влажность, из-за которой жара ощущается сильнее.

Организаторы сообщили, что отменили мероприятие после детальной оценки погодных условий. Они подчеркнули, что безопасность участников, зрителей и персонала стала главным приоритетом.

"Данное решение было принято после тщательного и всестороннего анализа ситуации, в котором безопасность участников, зрителей и персонала была определена главным приоритетом", - говорится в заявлении.

Опасная волна жары охватила значительную часть США. По данным Центра прогнозирования погоды США, в пятницу предупреждения об экстремальной жаре или рекомендациях по безопасности действовали для более 197 миллионов человек - от Канзаса до штата Мэн.