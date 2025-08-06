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США схвалили Україні допомогу на 203,5 млн доларів: на що вона піде

Фото: кошти підуть, зокрема, на послуги з ремонту та підтримки артилерійських гаубиць М777 (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сполучені Штати схвалили нову військову допомогу Україні на 203,5 млн доларів. Вона піде на ремонт певної техніки та транспортування обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише агенство, Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Україні послуг з ремонту та підтримки артилерійських гаубиць М777, а також послуг з транспортування та консолідації на загальну суму 203,5 млн доларів.

У Пентагоні уточнили, що основним підрядником з постачання обладнання, ремонту та підтримки гаубиць виступить компанія BAE Systems.

Своєю чергою, підрядника з транспортування і консолідації вантажів буде визначено з-поміж схвалених постачальників.

Новий механізм допомоги Україні

Нагадаємо, вчора міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що США і НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

"Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем та озброєння, які у великій кількості можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого та сталого миру", - наголосив він.

За словами Шмигаля, ініціатива реалізується в рамках домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте.

Цей механізм дасть змогу країнам-членам Альянсу і партнерам отримати можливість фінансувати постачання американського озброєння і технологій через добровільні внески.

До речі, вчора ж в уряді Норвегії заявили, що їхня країна, а також Швеція і Данія виділять 500 млн доларів, щоб закупити оборонне обладнання США для України.

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Сполучені Штати АмерикиВійськова допомогаВійна в Україні