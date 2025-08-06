США схвалили Україні допомогу на 203,5 млн доларів: на що вона піде

Як пише агенство, Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Україні послуг з ремонту та підтримки артилерійських гаубиць М777, а також послуг з транспортування та консолідації на загальну суму 203,5 млн доларів.

У Пентагоні уточнили, що основним підрядником з постачання обладнання, ремонту та підтримки гаубиць виступить компанія BAE Systems.

Своєю чергою, підрядника з транспортування і консолідації вантажів буде визначено з-поміж схвалених постачальників.