США одобрили Украине помощь на 203,5 млн долларов: на что она пойдет

Как пишет агенство, Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине услуг по ремонту и поддержке артиллерийских гаубиц М777, а также услуг по транспортировке и консолидации на общую сумму 203,5 млн долларов.

В Пентагоне уточнили, что основным подрядчиком по поставкам оборудования, ремонту и поддержке гаубиц выступит компания BAE Systems.

В свою очередь подрядчик по транспортировке и консолидации грузов будет определен из числа одобренных поставщиков.