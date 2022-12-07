У США схвалили продаж Польщі понад 100 додаткових танків Abrams, - міністр оборони Блащак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польського міністра оборони Маріуша Блащака.

Блащак вказав, що наразі між країнами починаються перемовини щодо ціни. За його словами, перші поставки можливі у 2023 році.

"Ще один крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу ЗС Польщі позаду", - зазначив посадовець.

Нагадаємо, Україна терміново просить сучасні танки, аби продовжити успіхи та звільнити додаткові території.

Однак США та Німеччина не наважуються поставити M-1 Abrams та Leopard частково через проблеми з навчанням і логістикою на полі бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.