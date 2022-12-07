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В США одобрили продажу Польши более 100 дополнительных танков Abrams, - министр обороны Блащак

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Среда 07 декабря 2022 00:55
В США одобрили продажу Польши более 100 дополнительных танков Abrams, - министр обороны Блащак Фото: В США одобрили продажу Польши более 100 дополнительных танков Abrams (twitter.com/Zelazna_Dywizja)
Автор: Олег Васкив

В Государственном департаменте США приняли решение о продаже Польши дополнительных 116 танков Abrams с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter польского министра обороны Мариуша Блащака.

"Еще один шаг на пути увеличения бронетанкового потенциала ВС Польши позади", - отметил чиновник.

Блащак указал, что сейчас между странами начинаются переговоры по цене. По его словам, первые поставки возможны в 2023 году.

Министр добавил, что безопасность Польши зависит от сильной армии.

Напомним, Украина срочно просит современные танки, чтобы продолжить успехи и освободить дополнительные территории.

Однако США и Германия не решаются поставить M-1 Abrams и Leopard частично из-за проблем с обучением и логистикой на поле боя.

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