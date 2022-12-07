В США одобрили продажу Польши более 100 дополнительных танков Abrams, - министр обороны Блащак

В Государственном департаменте США приняли решение о продаже Польши дополнительных 116 танков Abrams с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter польского министра обороны Мариуша Блащака.

Министр добавил, что безопасность Польши зависит от сильной армии.

Блащак указал, что сейчас между странами начинаются переговоры по цене. По его словам, первые поставки возможны в 2023 году.

"Еще один шаг на пути увеличения бронетанкового потенциала ВС Польши позади", - отметил чиновник.

Напомним, Украина срочно просит современные танки, чтобы продолжить успехи и освободить дополнительные территории.

Однако США и Германия не решаются поставить M-1 Abrams и Leopard частично из-за проблем с обучением и логистикой на поле боя.

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