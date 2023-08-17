США схвалили історичний продаж Ізраїлем системи ПРО Arrow 3 Німеччині

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, генеральний директор Міністерства оборони Еяль Замір і директор Управління оборонних досліджень і розробок Деніел Голд сьогодні отримали повідомлення від Державного департаменту США про схвалення продажу Ізраїлем системи протиракетної оборони Arrow 3 Німеччині.

Система ПРО Arrow 3 призначена для перехоплення позаатмосферних балістичних ракет, що робить її ешелоном протиракетної оборони великої дальності в багаторівневій протиракетній обороні Ізраїлю проти Ірану, Хезболли та інших.

Система використовує підхід "влучити-вбити" для перехоплення вхідних загроз.

Очікується, що угода в кінцевому підсумку коштуватиме 4,3 млрд доларів.

Зазначимо, що це стане найбільшою в історії оборонною угодою Ізраїлю.

Тепер Ізраїль і Німеччина перейдуть до церемонії підписання Листа-зобов'язання, щоб відзначити угоду, а вже виділені кошти в розмірі 600 млн доларів сприятимуть негайному початку роботи над проєктом.

Після підписання листа-зобов'язання Ізраїль, Німеччина та концерн "Ізраїльська аерокосмічна промисловість" (IAI) доопрацюють деталі угоди, а також отримають різні парламентські схвалення, а повний контракт, як очікується, буде підписаний до кінця 2023 року.

Arrow 3

Нагадаємо, РБК-Україна ще у квітні повідомляло, що Ізраїль розглядає можливість продажу Німеччині системи ПРО Arrow 3.

Arrow 3 розроблена згідно з планами ізраїльського уряду, що за своїми характеристиками мала перевершити американський ЗРК Patriot. Фінансування та виробництво системи ПРО здійснюється спільними зусиллями США та Ізраїлю.

Комплекс призначений для перехоплення ракет на висоті до 100 км, а також заатмосферного перехоплення балістичних цілей.

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