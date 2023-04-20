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Ізраїль може продати Німеччині систему ПРО Arrow 3

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Четвер 20 квітня 2023 16:29
Ізраїль може продати Німеччині систему ПРО Arrow 3 Фото: Прапор Ізраїлю (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Ізраїль розглядає можливість продажу Німеччині системи протиракетної оборони Arrow 3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Ізраїлю.

"Цього тижня переговори розпочали високопосадовці міністерств оборони та безпеки на ізраїльсько-німецькій меморіальній церемонії в концентраційному таборі Дахау", - йдеться у повідомленні.

Представник Міноборони Ізраїлю Моше Фатал заявив, що можливий продаж системи ПРО є важливою віхою, яка є ще одним кроком у посиленні відносини між Ізраїлем і Німеччиною.

"Попереду у нас ще тижні роботи до завершення переговорів і підготовки контракту до підписання", - додав чиновник.

Arrow 3

Система протиракетної оборони, розроблена відповідно до планів ізраїльського уряду, яка за своїми характеристиками мала перевершити американський зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фінансування та виробництво системи здійснюється спільними зусиллями США та Ізраїлю.

Комплекс призначений для перехоплення ракет на висоті до 100 км, а також заатмосферного перехоплення балістичних цілей.

Нагадаємо, що Ізраїль отримав від Фінляндії запит на закупівлю системи протиракетної оборони "Праща Давида".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна не може надати озброєння українським військовим через давні домовленості з Росією.

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