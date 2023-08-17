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США одобрили историческую продажу Израилем системы ПРО Arrow 3 Германии

Фото: США одобрили продажу Израилем системы ПРО Arrow 3 Германии (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Израиль сможет продать Германии систему противоракетной обороны Arrow 3. США одобрили соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

Министр обороны Израиля Йоав Галант, генеральный директор Министерства обороны Эяль Замир и директор Управления оборонных исследований и разработок Дэниел Голд сегодня получили сообщение от Государственного департамента США об одобрении продаж Израилем системы противоракетной обороны Arrow 3 Германии.

Система ПРО Arrow 3 предназначена для перехвата внеатмосферных баллистических ракет, что делает ее эшелоном противоракетной обороны большой дальности в многоуровневой обороне Израиля против Ирана, Хезболлы и других.

Система использует подход "попасть-убить" для перехвата входящих угроз.

Ожидается, что сделка в конечном итоге обойдется в 4,3 млрд долларов.

Отметим, что это станет крупнейшей в истории оборонной сделкой Израиля.

Теперь Израиль и Германия перейдут к церемонии подписания Письма-обязательства, чтобы отметить соглашение, а уже выделенные средства в размере 600 млн долларов будут способствовать немедленному началу работы над проектом.

После подписания письма-обязательства Израиль, Германия и концерн "Израильская аэрокосмическая промышленность" (IAI) доработают детали соглашения, а также получат различные парламентские одобрения, а полный контракт, как ожидается, будет подписан до конца 2023 года.

Arrow 3

Напомним, РБК-Украина еще в апреле сообщало, что Израиль рассматривает возможность продаж Германии системы ПРО Arrow 3.

Arrow 3 разработана в соответствии с планами израильского правительства, которая по своим характеристикам должно было превзойти американский ЗРК Patriot. Финансирование и производство системы ПРО осуществляется совместными усилиями США и Израиля.

Комплекс предназначен для перехвата ракет на высоте до 100 км, а также внеатмосферного перехвата баллистических целей.

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