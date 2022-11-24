В США шукають способи знайти і конфіскувати активи російських бізнесменів, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Правоохоронці шукають документацію, яка, за їхніми словами, допоможе прорватися крізь заплутані схеми прав власності. Це частина спільних зусиль Заходу щодо пошуку нових джерел фінансування військової допомоги Україні та відновлення країни, зазначає видання, нагадуючи, що з лютого Захід заморозив російські активи на суму понад 330 млрд доларів. Близько 300 млрд доларів з яких - резерви Центрального банку РФ, що зберігаються на рахунках в іноземних банках. Більшість решти суми припадає на підприємства підприємців, їх банківські рахунки, яхти, літаки, нерухомість і коштовності.

При цьому американські чиновники стикаються з труднощами вже на стадії пошуку активів, прихованих досвідченими юристами, бухгалтерами та фінансистами. Отже, їх конфіскація та передача Україні також ускладнені, пише газета. Вона пояснює, що конфіскація передає право власності на активи уряду, а заморозка лише блокує їхнє використання власником.

Адміністрація США вже звернулася до Конгресу з проханням розширити її повноваження щодо вилучення російських активів та спрямування їхньої України, оскільки чинне законодавство обмежує можливості чиновників у цій сфері.