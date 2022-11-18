Сума заморожених російських активів у ЄС досягла 70 млрд євро

Європейський Союз заморозив загалом 68 млрд євро російських активів згідно з внутрішнім документом Єврокомісії, який охоплює аспекти взаємодії ЄК з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Згідно з документом, на Бельгію припадає 50 млрд євро із 68 млрд євро. Люксембург посідає друге місце з 5,5 млрд євро. Разом з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією на їхню частку припадає понад 90% заморожених активів.

Єврокомісія поки що проводить оцінку, скільки національних резервів Росії заморожено в ЄС. У внутрішньому документі наводиться приблизна цифра 33,8 млрд євро.

Єврокомісія все ще очікує на ухвалення Радою ЄС рішення про визнання ухилення від санкцій злочином ЄС, що полегшило б конфіскацію активів у разі засудження у кримінальній справі.

Проблема - як не дивно - у Польщі, яка, згідно з документом, зупинила процес. За словами одного з дипломатів, хоч Варшава повністю підтримує ініціативу ЄС, але їй спочатку необхідно ухвалити національний закон, що вона і робить зараз, зазначає Politico.