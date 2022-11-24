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В США ищут способы найти и конфисковать активы российских бизнесменов, - WSJ

Фото: В США ищут способы найти и конфисковать активы российских бизнесменов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Федеральные прокуроры США разослали целый поток судебных повесток в попытке выявить и впоследствии изъять недвижимость, денежные счета и трастовые фонды представителей РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Правоохранители ищут документацию, которая, по их словам, поможет прорваться через запутанные схемы прав собственности. Это часть совместных усилий Запада по поиску новых источников финансирования военной помощи Украине и восстановлению страны, отмечает издание, напоминая, что с февраля Запад заморозил российские активы на сумму более 330 млрд. долларов. Около 300 млрд долларов из которых – резервы Центрального банка РФ, хранящиеся на счетах в иностранных банках. Большинство остальной суммы приходится на предприятия предпринимателей, их банковские счета, яхты, самолеты, недвижимость и драгоценности.

При этом американские чиновники сталкиваются с трудностями уже на стадии поиска активов, скрытых опытными юристами, бухгалтерами и финансистами. Следовательно, их конфискация и передача Украине также усложнены, пишет газета. Она объясняет, что конфискация передает право собственности на активы правительства, а заморозка только блокирует их использование собственником.

Администрация США уже обратилась в Конгресс с просьбой расширить ее полномочия по изъятию российских активов и направлению их Украины, поскольку действующее законодательство ограничивает возможности чиновников в этой сфере.

Напомним, что Еврокомиссия выпустит директиву о конфискации активов лиц, обходящих санкции.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Европейская комиссия изучает юридические возможности конфискации российских активов для восстановления Украины.

Также ранее мы писали, что на 18 ноября сумма замороженных российских активов в ЕС достигла 70 миллиардов евро.

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