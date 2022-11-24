В США ищут способы найти и конфисковать активы российских бизнесменов, - WSJ

Правоохранители ищут документацию, которая, по их словам, поможет прорваться через запутанные схемы прав собственности. Это часть совместных усилий Запада по поиску новых источников финансирования военной помощи Украине и восстановлению страны, отмечает издание, напоминая, что с февраля Запад заморозил российские активы на сумму более 330 млрд. долларов. Около 300 млрд долларов из которых – резервы Центрального банка РФ, хранящиеся на счетах в иностранных банках. Большинство остальной суммы приходится на предприятия предпринимателей, их банковские счета, яхты, самолеты, недвижимость и драгоценности.

При этом американские чиновники сталкиваются с трудностями уже на стадии поиска активов, скрытых опытными юристами, бухгалтерами и финансистами. Следовательно, их конфискация и передача Украине также усложнены, пишет газета. Она объясняет, что конфискация передает право собственности на активы правительства, а заморозка только блокирует их использование собственником.

Администрация США уже обратилась в Конгресс с просьбой расширить ее полномочия по изъятию российских активов и направлению их Украины, поскольку действующее законодательство ограничивает возможности чиновников в этой сфере.