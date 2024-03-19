США шукають способи, аби безперебійно допомагати Україні, - глава Пентагону

Коаліція західних країн для допомоги Україні стає все міцнішою. У США шукають способи, як не припиняти допомогу Києву.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання у форматі "Рамштайн".

"Народ України зараз не може витрачати даремно. І ми не можемо цього допустити. Зараз ми віднаходимо способи для того, аби безперебійно допомагати Україні в рамках усіх наших потужностей", - сказав він.

За його словами, це потрібно для того, аби Україна могла здійснювати чергові атаки заради довготермінової безпеки.

"Сьогодні ми вже мали зустріч лідерів Естонії, Данії, Німеччини, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі. Це лідери країн, які доєдналися до коаліції потужностей", - повідомив Остін.

Як розповів глава Пентагону, обговорювали питання дронів, командування, військових навчань, а також організації оборонної промисловості.

"Коаліція справді прогресувала за останні кілька тижнів. І ми будемо далі працювати разом, аби ідентифікувати прогалини, забезпечити фінансуванням найнагальніші ділянки аби допомогти Україні", - додав він.

Засідання в форматі "Рамшайн"

Як повідомлялося раніше, на засіданні 20-ї групи з питань Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що відбудеться 19 березня, міністр оборони США Ллойд Остін спробує переконати європейських союзників, що адміністрація президента Джо Байдена все ще віддана підтримці України.

Але, за словами американських чиновників, реальність така, що без США європейська підтримка України буде недостатньою для протистояння російським військам.

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні для продовження поставок зброї. Причиною є позиція частини конгресменів-республіканців та їхнього лідера Дональда Трампа.

Нагадаємо, 12 березня адміністрація президента США оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 300 млн доларів. Це перший пакет військової допомоги Україні від США з грудня 2023 року.