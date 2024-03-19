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США ищут способы, чтобы бесперебойно помогать Украине, - глава Пентагона

Украина, Вторник 19 марта 2024 12:39
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США ищут способы, чтобы бесперебойно помогать Украине, - глава Пентагона Фото: Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Коалиция западных стран для помощи Украине становится все крепче. В США ищут способы, как не прекращать помощь Киеву.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание в формате "Рамштайн".

"Народ Украины сейчас не может тратить впустую. И мы не можем этого допустить. Сейчас мы находим способы для того, чтобы бесперебойно помогать Украине в рамках всех наших мощностей", - сказал он.

По его словам, это нужно для того, чтобы Украина могла осуществлять очередные атаки ради долгосрочной безопасности.

"Сегодня мы уже встретились с лидерами Эстонии, Дании, Германии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши. Это лидеры стран, которые присоединились к коалиции мощностей", - сообщил Остин.

Как рассказал глава Пентагона, обсуждали вопросы дронов, командования, военных учений, а также организации оборонной промышленности.

"Коалиция действительно прогрессировала за последние несколько недель. И мы будем дальше работать вместе, чтобы идентифицировать пробелы, обеспечить финансированием самые неотложные участки, чтобы помочь Украине", - добавил он.

Заседание в формате "Рамшайн"

Как сообщалось ранее, на заседании 20-й группы по вопросам Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 19 марта, министр обороны США Ллойд Остин попытается убедить европейских союзников, что администрация президента Джо Байдена все еще привержена поддержке Украины.

Но, по словам американских чиновников, реальность такова, что без США европейская поддержка Украины будет недостаточной для противостояния российским войскам.

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине для продления поставок оружия. Причиной является позиция части конгрессменов-республиканцев и их лидера Дональда Трампа.

Напомним, 12 марта администрация президента США объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи в 300 млн долларов. Это первый пакет военной помощи в Украине от США с декабря 2023 года.

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