США шукають радянську техніку у країнах Центральної та Південної Америки

Сполучені Штати Америки шукають радянську зброю у країнах Центральної та Південної Америки.
Про це заявила очільник Південного командування Збройних сил США Лора Річардсон, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter журналіста Голосу Америки Джеффа Селдіна.
"Ми працюємо з країнами, які мають радянську техніку, щоб отримати її безкоштовно або замінити її на техніку Сполучених Штатів", - йдеться у заяві.
Річардсон заявила, що США цікавить та техніка, яка наразі перебуває у справному стані.
Нагадаємо, що США попросять свої війська в Південній Кореї передати обладнання Україні.
Раніше у Міністерстві оборони США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів, який включає танки Т-72.
Марокко поставить до України запчастини до танків Т-72 за рекомендацією США. Таким чином, королівство стало першим в Африці, що надає військову допомогу нашій країні.
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