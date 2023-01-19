США попросять свої війська в Південній Кореї передати обладнання Україні

Пентагон звернувся до воєнних сил США в Південній Кореї (USFK) з проханням надати частину свого обладнання для підтримки України. Втім, якого саме і в який кількості не уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Як заявили в Міноборони США, така передача не вплине на боєздатність їхнього контингенту в цій країні.

"Міністерство оборони продовжує надавати військову допомогу зі своїх запасів на підтримку України. Збройним силам США в Південній Кореї було запропоновано підтримати ці зусилля, надавши частину свого обладнання", - заявив речник USFK, полковник Ісаак Тейлор.

Видання також нагадує матеріал New York Times, яке писало про те, що Пентагон звернувся до інвентаризації американських артилерійських снарядів у Південній Кореї та Ізраїлі, оскільки Україна гостро потребує підтримки боєприпасами у війні з Росією.

В Сеулі відмовився це коментувати, але зазначили, що там ведуть тісні консультації з Вашингтоном, "включаючи й це питання".

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Південна Корея нібито мала намір продати США снаряди, щоб передати їх потім Україні.

Втім, згодом військові Південної Кореї спростовували укладання Сеулом угоди з Вашингтоном щодо продажу США артилерійських снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.