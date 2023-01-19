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США ищут советскую технику в странах Центральной и Южной Америки

Фото: США ищут советскую технику в странах Центральной и Южной Америки (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки ищут советское оружие в странах Центральной и Южной Америки.

Об этом заявила глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Голоса Америки Джеффа Селдина.

"Мы работаем со странами, которые имеют советскую технику, чтобы получить ее бесплатно или заменить ее на технику Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

Ричардсон заявила, что США интересует та техника, которая находится в исправном состоянии.

Напомним, США попросят свои войска в Южной Корее передать оборудование Украине.

Ранее в Министерстве обороны США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов, включающем танки Т-72.

Марокко поставит в Украину запчасти к танкам Т-72 по рекомендации США. Таким образом, королевство стало первым в Африке, оказывающим военную помощь нашей стране.

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