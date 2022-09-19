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Китай направил "строгие предупреждения" США из-за заявлений Байдена о Тайване

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Понедельник 19 сентября 2022 17:44
Китай направил "строгие предупреждения" США из-за заявлений Байдена о Тайване Фото: спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Китай направил "строгие предупреждения" Соединенным Штатам после того, как президент США Джо Байден заявил, что американские силы будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин отметила, что страна оставляет за собой право принимать все необходимые меры в ответ на действия, которые "раскалывают" нацию.

"Мы готовы сделать все возможное, чтобы стремиться к мирному воссоединению. В то же время мы не будем терпеть никакой деятельности, направленной на отделение", - сказала она.

Спикер также призвала США решать вопросы, связанные с Тайванем, "осторожно и должным образом" и не посылать "неправильные сигналы" силам, борющимся за независимость Тайваня. Таким образом Мао Нин призвала США не наносить серьезный ущерб китайско-американским отношениям и миру в Тайваньском проливе.

"В мире только один Китай, Тайвань является частью Китая, и правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством Китая", - добавила Мао.

Напомним, Байден заявил, что США намерены защищать Тайвань в случае вторжения КНР.

По данным ЦРУ, лидер Китая Си Цзиньпин приказал военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня до 2027 года.

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Соединенные Штаты Америки Китай Тайвань Джозеф Байден
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