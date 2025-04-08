США штурмують зверненнями: зросла кількість країн, готових до перемовин щодо тарифів

До Сполучених Штатів звернулися вже близько 70 країн світу для обговорення питання тарифів на імпорт.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням сторінку чиновника у соцмережі Х.
"На сьогоднішній день до нас звернулися 50, 60, можливо вже близько 70 країн для обговорення проблеми імпортних мит. Очікую, що переговори з цього питання можуть розпочатися у квітні й затягнутися до травня-червня", - сказав очільник Мінфіну.
Бессент додав, що президент Трамп готовий віддати пріоритет і "максимальну свободу" у переговорах Японії, як важливому військовому та економічному партнеру США.
Минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив мита для більшості найбільших торговельних партнерів Вашингтону.
Трамп підтвердив готовність вести переговори з окремими державами світу щодо мит і "укладати справедливі та вигідні угоди".
Раніше Бессент заявляв про готовність Вашингтону до переговорів щодо нових тарифів з понад 50 країнами світу.
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