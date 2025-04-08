США штурмуют обращениями: возросло количество стран, готовых к переговорам по тарифам

К Соединенным Штатам обратились уже около 70 стран мира для обсуждения вопроса тарифов на импорт.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу чиновника в соцсети Х.
"На сегодняшний день к нам обратились 50, 60, возможно уже около 70 стран для обсуждения проблемы импортных пошлин. Ожидаю, что переговоры по этому вопросу могут начаться в апреле и затянуться до мая-июня", - сказал глава Минфина.
Бессент добавил, что президент Трамп готов отдать приоритет и "максимальную свободу" в переговорах Японии, как важному военному и экономическому партнеру США.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел пошлины для большинства крупнейших торговых партнеров Вашингтона.
Трамп подтвердил готовность вести переговоры с отдельными государствами мира по пошлинам и "заключать справедливые и выгодные сделки".
Ранее Бессент заявлял о готовности Вашингтона к переговорам по новым тарифам с более чем 50 странами мира.
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