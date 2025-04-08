США штурмуют обращениями: возросло количество стран, готовых к переговорам по тарифам

"На сегодняшний день к нам обратились 50, 60, возможно уже около 70 стран для обсуждения проблемы импортных пошлин. Ожидаю, что переговоры по этому вопросу могут начаться в апреле и затянуться до мая-июня", - сказал глава Минфина.

Бессент добавил, что президент Трамп готов отдать приоритет и "максимальную свободу" в переговорах Японии, как важному военному и экономическому партнеру США.