З Реткліффом чи без: у Politico пояснили, чи буде прорив по Україні
У Вашингтоні обговорюють, чи очолить директор ЦРУ Джон Реткліфф перемовини щодо війни в Україні. Втім, навіть якщо й так, то це навряд чи наблизить довгоочікуваний прорив у переговорах з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.
Ентузіазм у Вашингтоні
Перспектива того, що директор ЦРУ США Джон Реткліфф візьме на себе кураторство "українського напрямку", викликала ентузіазм у різних вашингтонських угрупованнях. Це сталося попри те, що в Білому домі заперечували можливість такого розвитку подій.
Прихильники України в США заявляють: неважливо, хто саме займається цим питанням, адже головні події розгортаються на полі бою.
"Якщо Реткліфф долучиться до справи, то варто врахувати, що він чудово розбирається в російській проблематиці", - сказав Метью Бойс, який обіймав посаду заступника помічника держсекретаря у справах Євразії в першій адміністрації Трампа.
Він застеріг від очікувань швидкої та значущої перемоги за столом переговорів.
"Путін вважає, що час працює на нього, робить ставку на ескалацію і не виявляє жодного інтересу до відходу від своїх жорстких, максималістських позицій", - зазначив Бойс.
І Білий дім, і ЦРУ спростували інформацію про те, що Реткліфф готується відігравати більш активну роль у переговорах між Росією та Україною.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив розширити повноваження директора ЦРУ в переговорах з Росією та Україною, аби зрушити з місця дипломатичний процес, який тривалий час стоїть на місці.
Нагадаємо також, що Росія посилила обстріли України після таємного візиту директора ЦРУ до Москви.
У Кремлі попередження США щодо ризиків ескалації розцінили як слабкість і відповіли активізацією ударів ракетами та дронами по українських містах.