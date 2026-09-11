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З Реткліффом чи без: у Politico пояснили, чи буде прорив по Україні

10:15 11.09.2026 Пт
2 хв
Чому директор ЦРУ - не панацея у переговорах?
aimg Олена Чупровська
З Реткліффом чи без: у Politico пояснили, чи буде прорив по Україні Фото: директор ЦРУ Джон Реткліфф (Getty Images)
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У Вашингтоні обговорюють, чи очолить директор ЦРУ Джон Реткліфф перемовини щодо війни в Україні. Втім, навіть якщо й так, то це навряд чи наблизить довгоочікуваний прорив у переговорах з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

Ентузіазм у Вашингтоні

Перспектива того, що директор ЦРУ США Джон Реткліфф візьме на себе кураторство "українського напрямку", викликала ентузіазм у різних вашингтонських угрупованнях. Це сталося попри те, що в Білому домі заперечували можливість такого розвитку подій.

Прихильники України в США заявляють: неважливо, хто саме займається цим питанням, адже головні події розгортаються на полі бою.

"Якщо Реткліфф долучиться до справи, то варто врахувати, що він чудово розбирається в російській проблематиці", - сказав Метью Бойс, який обіймав посаду заступника помічника держсекретаря у справах Євразії в першій адміністрації Трампа.

Він застеріг від очікувань швидкої та значущої перемоги за столом переговорів.

"Путін вважає, що час працює на нього, робить ставку на ескалацію і не виявляє жодного інтересу до відходу від своїх жорстких, максималістських позицій", - зазначив Бойс.

І Білий дім, і ЦРУ спростували інформацію про те, що Реткліфф готується відігравати більш активну роль у переговорах між Росією та Україною.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив розширити повноваження директора ЦРУ в переговорах з Росією та Україною, аби зрушити з місця дипломатичний процес, який тривалий час стоїть на місці.

Нагадаємо також, що Росія посилила обстріли України після таємного візиту директора ЦРУ до Москви.

У Кремлі попередження США щодо ризиків ескалації розцінили як слабкість і відповіли активізацією ударів ракетами та дронами по українських містах.

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