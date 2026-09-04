Путін посилив удари по Україні після таємного візиту директора ЦРУ, - WP

Росія посилила повітряні обстріли України після таємного візиту очільника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. У Кремлі сприйняли попередження США як вияв слабкості Заходу та вирішили збільшити тиск на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Спроба застереження та реакція Кремля

Як зазначає видання, під час візиту директор ЦРУ Джон Реткліфф зустрівся з головою ФСБ Олександром Бортніковим, намагаючись донести до найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна, що ескалація війни лише погіршить позиції Росії.

"Повідомлення було таким: у вас справи йдуть не дуже добре. Час поговорити. Давайте розберемося з цим, бо через шість місяців, рік вам буде ще гірше", - зазначило джерело видання, знайоме з обговореннями.

Однак у Москві заклики до миру розцінили як знак слабкості американської сторони.

"Росія розцінила візит як спробу переконати Путіна зупинитися, але Путін розцінив це як слабкість", - розповів співрозмовник видання.

Одразу після зустрічей РФ активізувала цілодобові удари ракетами та дронами по українських містах, енергосистемі, водопостачанню та складах із продовольством.

Ставка Путіна на зимовий колапс

Російські аналітики та джерела серед еліт зазначають, що Путін залишається переконаним у своїй перемозі і категорично відкидає заморожування війни по нинішній лінії фронту.

"Я не маю жодних сумнівів, що ворог розпадеться", - прилюдно заявив Путін незабаром після візиту американської делегації.

За даними експертів, ключовою умовою Кремля для будь-яких подальших переговорів залишається повний вихід українських сил із території Донбасу.

Москва розраховує, що зимові обстріли та брак ресурсів викличуть невдоволення серед населення і змусять Україну погодитися на капітуляцію.

При цьому російська економіка зазнає серйозного навантаження:

Дефіцит бюджету - До кінця липня він зріс до 74,4 млрд доларів (2,8% ВВП), що значно перевищує початкові плани.

- До кінця липня він зріс до 74,4 млрд доларів (2,8% ВВП), що значно перевищує початкові плани. Паливна криза - Через удари по російських НПЗ у країні виник найгірший дефіцит бензину з часів розпаду СРСР.

- Через удари по російських НПЗ у країні виник найгірший дефіцит бензину з часів розпаду СРСР. Проблеми в банках - Фінансова тривога змушує росіян виводити гроші з банківської системи.

Попри це, у Кремлі вважають, що за підтримки високих цін на нафту зможуть вести війну на виснаження довше, ніж Україна.