США продовжуватимуть підтримувати Україну до кінця терміну президентства Байдена, - Пентагон

Заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила зобов'язання США щодо продовження військової допомоги Україні. Вона заявила, що до кінця терміну нинішньої адміністрації залишаться активними президентські пакети допомоги та USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"У нас усе ще залишається близько 2 мільярдів доларів у USAI, які ми можемо виділити. Тому в найближчі тижні ми продовжимо надавати пакети", - підкреслила Сінгх.

Вона зазначила, що військова підтримка, як і раніше, надходитиме на регулярній основі, і підкреслила, що підтримка України має двопартійну підтримку в Конгресі, що є важливим фактором, особливо після січневої зміни адміністрації.

"Підтримка України залишається сильною", - додала вона.

На запитання журналістів щодо можливості негайного виділення 9 мільярдів доларів Сінгх пояснила, що залишається близько 4 мільярдів доларів у вже виділеному бюджеті, і додала: "Президент повідомив Конгрес про наміри витратити ці кошти до кінця терміну".

Коли журналісти запитали про ризики нестачі підзвітності під час передачі нових траншів, Сінгх підкреслила впевненість у процесах Пентагону: "Ми впевнені в прозорості цього процесу та заходах, які допомагають забезпечити підтримку, яку отримує Україна".