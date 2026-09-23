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На зустрічі з Трампом досягли певного просування щодо ліцензії на Patriot, - джерело

00:55 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Мілан Лєліч aimg Юлія Маловічко
На зустрічі з Трампом досягли певного просування щодо ліцензії на Patriot, - джерело Фото: лідери України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп (скріншот)
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На зустрічі лідерів України та США у Нью-Йорку, на полях 81-й Генасамблеї ООН, сторони досягли певного просування щодо ліцензії Україні на виробництво ракет до системи ППО Patriot.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

"Під час зустрічі з Трампом було досягнуто певного просування в питанні ліцензій на Patriot", - сказав анонімний співрозмовник.

Перед цим президент Володимир Зеленський повідомляв, що не отримав однозначної відповіді від американської сторони щодо отримання ліцензії на Patriot.

Ще джерело повідомило, на рахунок решти інших важливих питань щодо України, поки м'яч знаходиться на полі РФ.

Також, за інформацією РБК-Україна, увечері за американським часом має відбутись зустріч на рівні радників зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, та зятем американського лідера Джаредом Кушнером, а також з представниками Е3.

Зеленський та команда у США

Нагадаємо, днями у Нью-Йорку проходить 81-а Генасамблея ООН, на якій зустрічаються світові лідери та впливові в політичний площині особи.

Президент Володимир Зеленський говорив, що є два десятки важливих питань, які українська сторона мусить обговорити в рамках Генасамблеї.

Наприклад, одне з них, енергетичне перимир'я з РФ. Україна висловила свою готовність щодо цього перемир'я, а США пообіцяли передати цей сигнал Москві.

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