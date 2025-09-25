США ще на 4 дні відклали санкції проти нафтової компанії Сербії, пов'язаної з РФ
Сполучені Штати Америки відклали санкції проти сербської нафтової компанії NIS ще на чотири дні. Обмеження будуть введені з 1 жовтня.
Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".
США внесли найбільшу нафтову компанію Сербії до списку санкцій 10 січня через так званий "вторинний ризик" внаслідок переважної російської власності в цій компанії у світлі російського вторгнення в Україну.
Санкції проти NIS відкладалися шість разів, востаннє до 26 вересня.
Влада Сербії тим часом вела переговори з російською та американською сторонами.
"Ми були надзвичайно коректними по відношенню до російських і американських партнерів, ми будемо намагатися бути коректними, але люди повинні знати, що нам доведеться заплатити надзвичайно високу ціну", - сказав Вучич.
Вучич зазначив, що Сербія є "побічною жертвою відносин між американцями та росіянами".
Тим часом структура власності NIS неодноразово змінювалася. Російська компанія "Газпром" вийшла зі складу власників NIS у вересні, а одним зі значних власників стала інша компанія, якою керує "Газпром", - "Інтелідженс" із Санкт-Петербурга.
Санкції США проти NIS
Нагадаємо, компанія NIS, у якій "Газпром нафті" належить 44,9%, "Газпрому" 11,3%, а уряду Сербії - 29,9%, управляє єдиним у Сербії нафтопереробним заводом у місті Панчеве, неподалік Белграда.
У липні компанія звернулася до США з проханням отримати спеціальну ліцензію, що відтерміновує повне застосування санкцій і дозволяє компанії продовжувати свою діяльність після 29 липня. Ліцензія дозволяє NIS уникнути повного застосування санкцій.
США погодилися і вп'яте відклали санкції проти сербської нафтової компанії NIS, що належить росіянам.
Раніше ми писали, що російській "Газпром нафті" дали 45 днів на те, щоб вийти зі складу сербської нафтової компанії NIS через санкції США.
Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США вперше ввело санкції проти російського нафтового сектора 10 січня, спочатку надавши "Газпром нафті" 45 днів для виходу зі складу акціонерів NIS.