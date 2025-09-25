ua en ru
США еще на 4 дня отложили санкции против нефтяной компании Сербии, связанной с РФ

Четверг 25 сентября 2025 22:49
США еще на 4 дня отложили санкции против нефтяной компании Сербии, связанной с РФ Фото: США еще на 4 дня отложили санкции против нефтяной компании Сербии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки отложили санкции против сербской нефтяной компании NIS еще на четыре дня. Ограничения будут введены с 1 октября.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

США внесли крупнейшую нефтяную компанию Сербии в санкционный список 10 января из-за так называемого "вторичного риска" вследствие подавляющей российской собственности в этой компании в свете российского вторжения в Украину.

Санкции против NIS откладывались шесть раз, последний раз до 26 сентября.

Власти Сербии тем временем вели переговоры с российской и американской сторонами.

"Мы были чрезвычайно корректными по отношению к российским и американским партнерам, мы будем стараться быть корректными, но люди должны знать, что нам придется заплатить чрезвычайно высокую цену", - сказал Вучич.

Вучич отметил, что Сербия является "побочной жертвой отношений между американцами и русскими".

Между тем структура собственности NIS неоднократно менялась. Российская компания "Газпром" вышла из состава владельцев NIS в сентябре, а одним из значительных владельцев стала другая компания, которой руководит "Газпром", - "Интелидженс" из Санкт-Петербурга.

Санкции США против NIS

Напомним, компания NIS, в которой "Газпром нефти" принадлежит 44,9%, "Газпрому" 11,3%, а правительству Сербии - 29,9%, управляет единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом в городе Панчеве, недалеко от Белграда.

В июле компания обратилась в США с просьбой получить специальную лицензию, которая отсрочивает полное применение санкций и позволяет компании продолжать свою деятельность после 29 июля. Лицензия позволяет NIS избежать полного применения санкций.

США согласились и в пятый раз отложили санкции против сербской нефтяной компании NIS, принадлежащей россиянам.

Ранее мы писали, что российской "Газпром нефти" дали 45 дней на то, чтобы выйти из состава сербской нефтяной компании NIS из-за санкций США.

Управление контроля за иностранными активами Минфина США впервые ввело санкции против российского нефтяного сектора 10 января, сначала предоставив "Газпром нефти" 45 дней для выхода из состава акционеров NIS.

