В США сенатора грубо закували в кайданки на пресконференції: що сталося

Так, американського сенатора від Каліфорнії, демократа Алекса Паділью поліція закувала в кайданки та поставила на коліна.

Інцидент стався під час пресконференції міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем у Лос-Анджелесі, на якій чиновниця презентувала нові заходи щодо міграційного контролю.

Паділья увійшов до зали та емоційно перебив чиновницю, виступаючи проти депортацій, які останнім часом активізувалися у Каліфорнії.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як двоє офіцерів силоміць виводять Паділью, кладуть його на підлогу, заковують у кайданки й наказують не чинити опір.

При цьому сенатор встиг голосно представитися: "Я - сенатор Алекс Паділья", перш ніж його вивели із зали.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом опублікував на X фотографію, на якій сенатор Алекс Паділья лежить на землі.

If they can handcuff a U.S. Senator for asking a question, imagine what they will do to you. pic.twitter.com/cHmK5KZIVF