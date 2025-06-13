В США сенатора грубо заковали в наручники на пресс-конференции: что произошло
В Калифорнии полиция надела наручники на сенатора-демократа Алекса Падилью, который выступал против жесткой миграционной политики Дональда Трампа. Это произошло на пресс-конференции министра внутренней безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBS.
Так, американского сенатора от Калифорнии, демократа Алекса Падилью полиция заковала в наручники и поставила на колени.
Инцидент произошел во время пресс-конференции министра внутренней безопасности Кристи Ноэм в Лос-Анджелесе, на которой чиновница представила новые меры по миграционному контролю.
Подробности инцидента
Падилья вошел в зал и эмоционально перебил чиновницу, выступая против депортаций, которые в последнее время активизировались в Калифорнии.
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как двое офицеров силой выводят Падилью, кладут его на пол, заковывают в наручники и приказывают не сопротивляться.
При этом сенатор успел громко представиться: "Я - сенатор Алекс Падилья", прежде чем его вывели из зала.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал на X фотографию, на которой сенатор Алекс Падилья лежит на земле.
Если они могут надеть наручники на сенатора США за заданный вопрос, представьте, что они сделают с вами. pic.twitter.com/cHmK5KZIVF- Gavin Newsom (@GavinNewsom) 12 июня 2025 г .
Реакция офиса сенатора Падильи
После инцидента офис сенатора Падильи уже выступил с заявлением, в котором раскритиковал действия полиции как "непропорциональные и опасные".
В свою очередь Алекс Падилья заявил журналистам, что его формально не задерживали и не арестовывали.
Также стало известно, что Падилья прибыл в федеральное здание в Лос-Анджелесе в рамках выполнения своих конституционных обязанностей - осуществления парламентского надзора. Во время брифинга с генералом Гийо и пресс-конференции министра Ноэм он пытался задать вопрос, но силовики вывели его из зала, повалили на землю и заковали в наручники.
Что дальше?
Тем временем в Белом доме от комментариев воздерживаются. Ожидается, что в ближайшие дни демократ подаст официальную жалобу на действия правоохранителей.
Задержание Падильи стало символическим моментом - впервые чиновник попал под силовую реакцию на мирный протест.
Волна протестов против антимигрантских мер Трампа
Последние недели в Калифорнии продолжаются массовые демонстрации против ужесточения политики депортации. Участники протестов обвиняют администрацию Трампа в дискриминации и жестоком обращении с иммигрантами.
Так, по приказу Трампа в Лос-Анджелес было введено 2 000 солдат Национальной гвардии для подавления протестов, происходящих по всей стране из-за массовых рейдов иммиграционной службы ICE.
Также Северное командование США объявило о временном переводе около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес.
Отметим, что власти штата Калифорния уже подали в суд на администрацию Трампа. Там считают незаконным введение войск Нацгвардии для подавления протестов.
Все о протестах в Лос-Анджелесе РБК-Украина собрало в отдельном материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.