В США сенатор-демократ из-за нехватки денег покинула президентскую гонку

Скриншот: Камала Харрис (CBS News)

Харрис призналась, что у нее не хватает финансовых ресурсов для кампании

Сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис заявила, что прекращает участвовать в президентской гонке за пост лидера США в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Она призналась, что у нее не хватает финансовых ресурсов для кампании. Из-за этого она не может продолжать гонку.

"Я не миллиардер. Я не могу финансировать свою собственную кампанию", - сказала Харрис.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что экс-кандидату от Демократической партии на пост президента США Хиллари Клинтон стоит вновь вступить в президентскую гонку.

Кроме этого, Трамп заявил, что победит Байдена на выборах без помощи Украины. По его словам, история об импичменте из-за дела сына Байдена в Украине только прибавила рейтинг Республиканской партии.

Как сообщало РБК-Украина, бывший вице-президент США Джо Байден стал лидером в первичной гонке за президентство от демократов. Согласно опросу, Байден получает 24% голосов среди демократических избирателей и независимых избирателей, которые склоняются к демократическим, в то время как 37-летний мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич получает 16%, а Элизабет Уоррен получает 14%. Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который вступил в президентскую гонку в начале ноября, получает 3% поддержки.