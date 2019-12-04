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У США сенатор-демократ через нестачу грошей покинула президентську гонку

Новини » В світі     04.12.2019 - 00:24
У США сенатор-демократ через нестачу грошей покинула президентську гонку
Скріншот: Камала Харріс (CBS News)

Харріс зізналася, що у неї не вистачає фінансових ресурсів для кампанії

Сенатор-демократ від штату Каліфорнія Камала Харріс заявила, що припиняє брати участь у президентській гонці за посаду лідера США у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Вона зізналася, що у неї не вистачає фінансових ресурсів для кампанії. Через це вона не може продовжувати гонку.

"Я не мільярдер. Я не можу фінансувати свою власну кампанію", - сказала Харріс.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що екс-кандидатові від Демократичної партії на пост президента США Хілларі Клінтон варто знову вступити в президентську гонку.

Крім цього, Трамп заявив, що переможе Байдена на виборах без допомоги України. За його словами, історія про імпічмент через справи сина Байдена в Україні тільки додала рейтинг Республіканської партії.

Як повідомляло РБК-Україна, колишній віце-президент США Джо Байден став лідером у первинній гонці за президентство від демократів. Згідно з опитуванням, Байден отримує 24% голосів серед демократичних виборців і незалежних виборців, які схиляються до демократичних, в той час як 37-річний мер міста Саут-Бенд Піт Буттиджич отримує 16%, а Елізабет Уоррен отримує 14%. Екс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, який вступив у президентську гонку на початку листопада, отримує 3% підтримки.

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