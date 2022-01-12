США сегодня обнародуют проект санкций против России на случай вторжения в Украину, - WP

Американские сенаторы от "Демократической партии" сегодня обнародуют проект санкций против России на случай ее возможного вторжения в Украину. Законопроект может быть проголосован уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Сообщается, что глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес (Демократическая партия) представит свой законопроект о санкциях против России. Предполагается, что это развяжет руки демократам, которые ранее колебались в отношении законопроекта республиканца Теда Круза, который касался срыва запуска газопровода "Северный поток-2".

По словам Менендеса, санкции из его законопроекта "абсолютно ясно дают понять, что Сенат США не будет бездействовать, когда Кремль угрожает повторным вторжением в Украину". Он также отметил, что закон пошлет России четкий сигнал.

"Путину не нужно обрушивать всю свою экономику и ему не нужно жертвовать жизнями своего народа в тщетной попытке переписать карту Европы", - добавил сенатор.