США сьогодні оприлюднять проект санкцій проти Росії на випадок вторгнення до України, - WP

Американські сенатори від "Демократичної партії" сьогодні оприлюднять проект санкцій проти Росії на випадок її можливого вторгнення до України. Законопроект може бути проголосовано вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Повідомляється, що глава сенатського комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес (Демократична партія) представить свій законопроект про санкції проти Росії. Передбачається, що це розв'яже руки демократам, які раніше вагалися щодо законопроекту республіканця Теда Круза, який стосувався зриву запуску газопроводу "Північний потік-2".

За словами Менендеса, санкції з його законопроекту "абсолютно ясно дають зрозуміти, що Сенат США буде рішуче діяти, коли Кремль загрожує повторним вторгненням до України". Він також зазначив, що закон пошле Росії чіткий сигнал.

"Путіну не треба обрушувати всю свою економіку і йому не потрібно жертвувати життями свого народу в марній спробі переписати карту Європи", - додав сенатор.