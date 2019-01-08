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США считают законным пребывание своего корабля в акватории Черного моря

Новости » Политика    08.01.2019 - 04:14
США считают законным пребывание своего корабля в акватории Черного моря
Фото: корабль-док "Форт-Макгенри" (wikimedia.org)

В США заявили, что корабль Fort McHenry находится в румынском порту согласно международным законам

Официальный представитель 6-го флота ВМС Соединенных Штатов Америки (США) Кайл Рэйнс заявил, что пребывание корабля ВМС США Fort McHenry, который зашел в румынский порт Констанца в Черном море, законное.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Navy Times.

По его словам, США работает в Черном море согласно международным законам.

"Мы регулярно работаем в Черном море в соответствии с международными законами и Конвенцией Монтрё и продолжим это делать", - заявил Рэйнс.

Так, согласно Конвенции Монтрё, корабли нечерноморских государств могут находится в акватории Черного моря не более 21 дня.

Напомним, ранее сообщалось, что доковый десантный корабль 6-го флота Военно-морских сил США  "Форт-Макгенри" (USS FortMcHenry, LSD 43) прошел проливы Дарданеллы и Босфор и вошел в акваторию Черного моря в воскресенье, 6 января.

Добавим, глава Верховной рады Андрей Парубий в ходе встречи с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер отметил важность усиления морского присутствия НАТО и США в Черном море.

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